Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 31.03.2024
43 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12

Während die Clermont Diggers bei ihrer Suche nach Gold auf eine neue Strategie setzen, graben die Rookie Miners das bislang größte Nugget der Saison aus. Ein Giftgas-Notfall versetzt die Mineshaft Hunters hingegen in Alarmbereitschaft.

Kabel Eins Doku
