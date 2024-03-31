Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 6: Ein blindes Huhn
44 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 16
Ein Goldnugget im Wert von 250.000 Dollar: Für die Victorian Goldfields scheint es ein Glückstag zu sein. Die Gold Snipers erleben während ihres Abenteuers in der Prärie hingegen einen herben Rückschlag. Robs gesammeltes Gold wird den Fluss hinuntergespült. Gelingt es ihm, das wertvolle Edelmetall wieder herauszufischen?
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Bossanova Limited