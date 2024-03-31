Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 31.03.2024
44 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 16

Ein Goldnugget im Wert von 250.000 Dollar: Für die Victorian Goldfields scheint es ein Glückstag zu sein. Die Gold Snipers erleben während ihres Abenteuers in der Prärie hingegen einen herben Rückschlag. Robs gesammeltes Gold wird den Fluss hinuntergespült. Gelingt es ihm, das wertvolle Edelmetall wieder herauszufischen?

