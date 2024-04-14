Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 3: Ein riskanter Deal
44 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12
Ein weiterer Stromausfall sorgt für miese Stimmung zwischen den Clermont Diggers und den Rookie Miners. Anderenorts sorgt ein schwerer Sturm dafür, dass Rob von den Gold Snipers in der Wildnis Tasmaniens strandet.
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited