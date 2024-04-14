Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Ein riskanter Deal

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 14.04.2024
Ein riskanter Deal

Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 3: Ein riskanter Deal

44 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12

Ein weiterer Stromausfall sorgt für miese Stimmung zwischen den Clermont Diggers und den Rookie Miners. Anderenorts sorgt ein schwerer Sturm dafür, dass Rob von den Gold Snipers in der Wildnis Tasmaniens strandet.

