Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 4: Das Nugget der Saison
43 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Anfängerglück? Dennis findet zum Abschluss eines besonders erfolgreichen Tages das größte Nugget seiner jungen Karriere. Die Mineshaft Hunters müssen ihre Suche frühzeitig beenden: Ein Teammitglied stürzt in der Mine und trägt schwere Verletzungen davon.
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited