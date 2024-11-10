Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Das Nugget der Saison

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 10.11.2024
43 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12

Anfängerglück? Dennis findet zum Abschluss eines besonders erfolgreichen Tages das größte Nugget seiner jungen Karriere. Die Mineshaft Hunters müssen ihre Suche frühzeitig beenden: Ein Teammitglied stürzt in der Mine und trägt schwere Verletzungen davon.

Kabel Eins Doku
