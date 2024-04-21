Die Legende vom BerggoldJetzt ohne Werbung streamen
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 5: Die Legende vom Berggold
44 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12
Die Rookie Miners sind auf der Suche nach einem sagenumwobenen Goldriff, allerdings mit mehr Hürden als angenommen. Gold im Wert von 19.000 Dollar: Die lebende Goldsucher-Legende Ian und seine Auszubildende April können ihre Saison erfolgreich abschließen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited