Zweite Chance für Komapatient JürgenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial - Die Hausärzte
Folge 11: Zweite Chance für Komapatient Jürgen
23 Min.Folge vom 27.10.2019Ab 12
Der Alltag eines Hausarztes ist kaum planbar, denn jeden Tag aufs Neue warten kleine und größere Probleme auf die Mediziner. Diese Sendung begleitet den Praxisalltag zweier echter Ärzte: Der eine arbeitet im Multikulti-Stadtteil Berlin-Wedding, der andere hat seine Praxis in einer ländlichen Region Bremens. Was beide vereint: Sie hören zu, spenden Trost und sind bereit zu helfen, wo immer sie können. Aber wo liegen die Unterschiede? Rechte: Kabel eins Doku
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Leben Spezial - Die Hausärzte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel eins Doku