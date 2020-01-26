Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
91 Min.Folge vom 26.01.2020Ab 12

In Paris verkauft ein Metzger 15 Jahre altes, tiefgekühltes Fleisch für 3.000 Euro pro Steak. Möglich macht das der sogenannte "Winterschlaf", eine Konservierungs-Methode, die Fleisch unbegrenzt haltbar machen soll. Welches Geheimnis steckt hinter dem alten Steak? "Abenteuer Leben" hat Nobel-Metzger Alexandre Polmard in Frankreich besucht. Und: Moderatorin Seraphina Kalze und Profikoch Timo Hinkelmann probieren fünf Geheimtipps rund um die Zubereitung des perfekten Steaks.

