Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 26.01.2020: Die leckersten Steaks der Welt
Folge vom 26.01.2020
In Paris verkauft ein Metzger 15 Jahre altes, tiefgekühltes Fleisch für 3.000 Euro pro Steak. Möglich macht das der sogenannte "Winterschlaf", eine Konservierungs-Methode, die Fleisch unbegrenzt haltbar machen soll. Welches Geheimnis steckt hinter dem alten Steak? "Abenteuer Leben" hat Nobel-Metzger Alexandre Polmard in Frankreich besucht. Und: Moderatorin Seraphina Kalze und Profikoch Timo Hinkelmann probieren fünf Geheimtipps rund um die Zubereitung des perfekten Steaks.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller