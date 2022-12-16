Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Nichts für Zartbeseitete: Der Beruf des Tatortreinigers

Kabel Eins
Folge vom 16.12.2022
Nichts für Zartbeseitete: Der Beruf des Tatortreinigers

Nichts für Zartbeseitete: Der Beruf des TatortreinigersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 16.12.2022: Nichts für Zartbeseitete: Der Beruf des Tatortreinigers

46 Min.
Ab 12

Thomas Kundt arbeitet als Tatortreiniger. Er beseitigt Spuren an Tatorten. Er hat jeden Tag mit den verschiedensten menschlichen Schicksalen zu tun.

