43 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12

An einem Sommerabend in Cleveland, Ohio, liegt Matthew Podolak zuhause, weil ihn schreckliche Rückenschmerzen plagen. Seine Verlobte Holly findet ihn auf dem Boden und ruft die Sanitäter, die ihn sofort in die Notaufnahme bringen. In der Klinik wirkt Mat wie betrunken, obwohl der 31-jährige Naturbursche nie Alkohol anrührt. Die Erstellung eines Blutbildes lässt auf eine starke Übersäuerung und Infektion schließen - doch sein Zustand verschlechtert sich rapide, und die Ärzte sind ratlos. Plötzlich versagen Mats Organe. Der junge Mann bekommt Krämpfe, bevor sein Körper schließlich aufgibt.

