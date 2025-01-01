Achtung Aaron
Aaron Troschke nimmt dich mit in sein Jugendzimmer und schaut auf das, was aktuell im Trend liegt.
Social-Media-Star Aaron Troschke nimmt die neuesten Tops, Flops und Trends in der bunten Welt der Influencer unter die Lupe. In seiner Personality-Show Achtung Aaron entführt der YouTuber das Publikum in sein altes Jugendzimmer, wo er die jüngsten Ereignisse aus der Welt auf seine humorvolle Art kommentiert. Im Studio erhält Aaron Unterstützung von Marvin Wildhage, der immer einen großartigen Clip im Ärmel hat. Mit absurden Witzen und ein bisschen Selbstironie schafft das Joyn Original Achtung Aaron den Spagat zwischen klassischem TV und der digitalen Welt, in der Aaron Troschke ein wichtiger Player ist.
Wer ist Aaron Troschke?
Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Masseur und medizinischem Bademeister war Aaron Troschke vorübergehend Besitzer und Betreiber eines Backshops in Berlin. Schließlich bewarb er sich mehrfach als VIVA-Moderator, wurde allerdings immer abgelehnt. Erst durch seinen Auftritt in der RTL-Fernsehshow Wer wird Millionär? wurde der YouTuber 2012 bekannt. Günther Jauch hat sogar für die insgesamt drei Folgen mit Troschke eine Nominierung für den Grimmepreis erhalten. Daraufhin war Aaron in diversen Talkshows zu sehen, darunter auch bei stern TV und Markus Lanz. 2014 gewann er außerdem die 2. Staffel von der Sat.1 Reality-Show Promi Big Brother, wofür er 100.000 Euro erhielt. Von 2017 bis 2018 moderierte er die Show Dein Krempel oder ich! auf RTL II und seit Mitte 2018 ist er ebenfalls der Moderator von QuizHero. Sein YouTube-Kanal Hey Aaron!!! hat mittlerweile über eine Million Subscriber und auf Instagram hat der Social Media Star auch eine ganze Menge Follower. Seit August 2020 hat Troschke seine eigene Serie namens Shame Game auf Joyn, die aus sechs Folgen besteht. Und im April 2021 kündigte er auch schon seine neue Joyn Show Achtung Aaron an.
Achtung: Diese Influencer kommen vorbei
In der ersten Folge der Sendung gibt es auch schon einen Gastauftritt: Mrs. Bella, die zwei Millionen Follower auf Instagram hat, kommt bei Aaron zu Besuch, um über aktuelle Beauty-Trends zu sprechen. In der nächsten Episode taucht Tim Heldt auf, auch als KuchenTV auf YouTube bekannt, und danach ist auch die Queen of Chaos, Naomi Jon, zu sehen. Ab dem 6. Mai 2021 werden wöchentlich zwei Episoden von Achtung Aaron auf Joyn ausgestrahlt. Dabei wird donnerstags immer eine tagesaktuelle Folge gezeigt, während die zweite Folge am Samstag als Wochenrückblick dient. Jede Episode dauert 20 Minuten und ist immer ab 19 Uhr auf Joyn verfügbar. Insgesamt soll es 16 Folgen von der Show geben. Wenn dich die neuesten Influencer-Trends interessieren, dann ist Achtung Aaron die richtige Show für dich. Schaue dir jetzt ganze Folge des Joyn Originals kostenlos auf Joyn an. Lust auf weitere Influencer Shows bekommen? Da hat Joyn hier was für dich.