Kabel EinsFolge vom 15.01.2026
88 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

In dieser Folge nimmt Peter Giesel dubiose Geschäfte rund um die Mobilität unter die Lupe – von auffälligen Abschlepppraktiken über problematische Auto-Finanzierungsmodelle bis hin zu undurchsichtigen Parkregeln und rechtlichen Grauzonen im Ausland. Die Sendung zeigt, wie schnell Alltagsmobilität zum teuren Ärgernis werden kann und wo besondere Vorsicht geboten ist."

