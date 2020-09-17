Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-UrlaubJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 17.09.2020: Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-Urlaub
89 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12
Griechenlands traumhafte Inseln ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Urlauber an. Doch so mancher von ihnen hat im Paradies mit jeder Menge Ärger zu kämpfen. Peter Giesel unterstützt das junge Paar Adrijana und Timo, die von ihrem Hotel gleich doppelt zur Kasse gebeten werden. Außerdem vermittelt der Urlaubsretter zwischen Familie Müller und deren Reiseveranstalter. Und auf Mykonos nimmt Giesel die horrenden Preise einmal ganz genau unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins