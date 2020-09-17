Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-Urlaub

Kabel EinsFolge vom 17.09.2020
Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-Urlaub

Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-UrlaubJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 17.09.2020: Peter Giesel rettet aus dem Horror-Griechenland-Urlaub

89 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

Griechenlands traumhafte Inseln ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Urlauber an. Doch so mancher von ihnen hat im Paradies mit jeder Menge Ärger zu kämpfen. Peter Giesel unterstützt das junge Paar Adrijana und Timo, die von ihrem Hotel gleich doppelt zur Kasse gebeten werden. Außerdem vermittelt der Urlaubsretter zwischen Familie Müller und deren Reiseveranstalter. Und auf Mykonos nimmt Giesel die horrenden Preise einmal ganz genau unter die Lupe.

Alle verfügbaren Folgen