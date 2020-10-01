Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 01.10.2020
Folge vom 01.10.2020: Betrug bei der Urlaubsbuchung

87 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12

Wenn die schönste Zeit des Jahres zum absoluten Horror wird, rettet Kabel Eins-Reporter Peter Giesel Urlauber aus der Misere. Ob defekte Wasserleitungen im gebuchten Traum-Hotel oder Abzocke beim Mietwagenverleih auf Rhodos - Peter Giesel hilft.

