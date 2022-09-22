Statt Traumhaus auf Ibiza ist der Traum ausJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 22.09.2022: Statt Traumhaus auf Ibiza ist der Traum aus
Folge vom 22.09.2022
Familie Hurban buchte ein Ferienhaus über ein großes Reiseportal. Doch vor Ort angekommen, müssen sie feststellen, dass das Urlaubsdomizil auf Ibiza weder bezahlt noch bezugsfertig ist. Kann der Urlaubsretter den Drahtziehern hinter dem Fake Portal das Handwerk legen? Familie Haas buchte eine VIP-Tour über die Playa de Palma inklusive eines Treffens mit Peter Wackel und Mickie Krause - doch am Ende landen sie nur bei Peter Giesel. Dieser stellt die Veranstalter zur Rede.
