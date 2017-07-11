Folge vom 11.07.2017
Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Folge vom 11.07.2017: Waschmaschinenmechaniker und Schlüsseldienste im Test
89 Min.
Heute testet Peter Giesel Waschmaschinenmechaniker und Schlüsseldienste. Wie werden die Dienstleister in puncto Professionalität, Aufrichtigkeit und Preistransparenz abschneiden sowie auf Kritik reagieren? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
