Undercover bei der AltweiberfastnachtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle aktuell
Folge 2: Undercover bei der Altweiberfastnacht
60 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12
In der Fastnacht in Mainz wird auf dem Marktplatz den ganzen Tag gefeiert. Doch was gibt es dort zu essen? Food-Tester und Koch Mirko Reeh testet inkognito Preis und Qualität von Bratwürsten, Pommes und Spezialitäten vom Schwenkgrill. Und: Der Karnevalszug in Bonn-Beul: Hier müssen die Sanitäter Patrick Baumeister und Kevin Mertens vom Arbeiter-Samariter-Bund verletzte Jecken versorgen. Nach wenigen Minuten braucht ein Mann mit Kreislaufproblemen ihre volle Unterstützung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins