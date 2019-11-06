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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kontrolle im Knast

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Kontrolle im Knast

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Beamten Andreas Schober und Jörg Bültemann der Justizvollzugsanstalt Darmstadt sollen einen kranken Häftling in die Klinik bringen. Höchste Vorsicht ist geboten, denn es besteht das Risiko eines Fluchtversuches oder gar einer Geiselnahme ... Und: Markus Rupp und Günther Pirsch vom Bundesamt für Güterverkehr kontrollieren einen ausländischen Fahrer, der kein Deutsch versteht. Da ist Körpereinsatz mit Händen und Füßen gefragt ... Rechte: kabel eins

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