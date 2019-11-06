Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Kontrolle im Knast
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Beamten Andreas Schober und Jörg Bültemann der Justizvollzugsanstalt Darmstadt sollen einen kranken Häftling in die Klinik bringen. Höchste Vorsicht ist geboten, denn es besteht das Risiko eines Fluchtversuches oder gar einer Geiselnahme ... Und: Markus Rupp und Günther Pirsch vom Bundesamt für Güterverkehr kontrollieren einen ausländischen Fahrer, der kein Deutsch versteht. Da ist Körpereinsatz mit Händen und Füßen gefragt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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