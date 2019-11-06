Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Staffel 5 Folge 107
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Polizeikommissare Jan-Mark Dölle und Hans-Hermann Dickmann haben Nachtschicht im Bezirk Duisburg-Hamborn. Diese Gegend zählt als heißes Pflaster und auch heute sind die Beamten in Eile. Ein Feuer soll in einem Hochhaus ausgebrochen sein ... Und: Abschlepper Jürgen Schadendorf sorgt in Hamburg für Ordnung auf den Straßen. Der 42-Jährige soll heute einen Falschparker in der Elbmetropole aus dem Weg räumen und wird dabei von einem wütenden Anwohner überrascht ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
6
Copyrights:© Kabel Eins
