Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Polizeikommissare Jan-Mark Dölle und Hans-Hermann Dickmann haben Nachtschicht im Bezirk Duisburg-Hamborn. Diese Gegend zählt als heißes Pflaster und auch heute sind die Beamten in Eile. Ein Feuer soll in einem Hochhaus ausgebrochen sein ... Und: Abschlepper Jürgen Schadendorf sorgt in Hamburg für Ordnung auf den Straßen. Der 42-Jährige soll heute einen Falschparker in der Elbmetropole aus dem Weg räumen und wird dabei von einem wütenden Anwohner überrascht ... Rechte: kabel eins

