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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Rostocker Strandkontrolleure

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Rostocker Strandkontrolleure

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatz für die Strandkontrolleure Sebastian Hamann und Marco Hippler. Die Mitarbeiter einer Rostocker Sicherheitsfirma patrouillieren abends und nachts an der Ostsee zwischen Rostock und Graal-Müritz. Wenn die Badegäste gehen, kommen Wildgriller und Partywütige an den Strand. Im Sand schlafen die Alkoholleichen gerne mal ihren Rausch aus. Und einer der Schläfer kommt Sicherheitsmann Sebastian bekannt vor? Und:Rallyekommissare Eifel-RallyeDie Eifel-Rallye, einer von fünf Austragungsorten im Kampf um die deutsche Rallyemeisterschaft. 150 Kilometer Vollgas in den Straßen rund um Daun. Rechte: kabel eins

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