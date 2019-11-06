Rostocker StrandkontrolleureJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Rostocker Strandkontrolleure
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Strandkontrolleure Sebastian Hamann und Marco Hippler. Die Mitarbeiter einer Rostocker Sicherheitsfirma patrouillieren abends und nachts an der Ostsee zwischen Rostock und Graal-Müritz. Wenn die Badegäste gehen, kommen Wildgriller und Partywütige an den Strand. Im Sand schlafen die Alkoholleichen gerne mal ihren Rausch aus. Und einer der Schläfer kommt Sicherheitsmann Sebastian bekannt vor? Und:Rallyekommissare Eifel-RallyeDie Eifel-Rallye, einer von fünf Austragungsorten im Kampf um die deutsche Rallyemeisterschaft. 150 Kilometer Vollgas in den Straßen rund um Daun. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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