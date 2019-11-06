Drogenkontrolle beim FestivalJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Drogenkontrolle beim Festival
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Drogenkontrolle auf Europas größtem Rave-FestivalSonntagnachmittag, Hasselbach im Hunsrück. Abfahrtskontrolle für die Teilnehmer der Nature One, dem größten europäischen Rave-Festival mit mehr als 60-Tausend Besuchern. Polizeioberkommissar Horst Sefrin, Polizeikommissar Marc Junginger und Polizeihauptkommissar Wolfgang Hoffmann kontrollieren die Raver nach möglichen Drogen und werden schnell fündig. Einen Klumpen Haschisch haben die Jugendlichen versteckt und das ist noch nicht alles ...Und:Einsatz für die Stadtwache Bocholt19 Uhr. Schichtbeginn für Michael Neuenhaus und Annette Terhart von der Stadtwacht Bocholt. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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