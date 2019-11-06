Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Drogenkontrolle beim Festival

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Drogenkontrolle beim Festival

Drogenkontrolle beim FestivalJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Drogenkontrolle beim Festival

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Drogenkontrolle auf Europas größtem Rave-FestivalSonntagnachmittag, Hasselbach im Hunsrück. Abfahrtskontrolle für die Teilnehmer der Nature One, dem größten europäischen Rave-Festival mit mehr als 60-Tausend Besuchern. Polizeioberkommissar Horst Sefrin, Polizeikommissar Marc Junginger und Polizeihauptkommissar Wolfgang Hoffmann kontrollieren die Raver nach möglichen Drogen und werden schnell fündig. Einen Klumpen Haschisch haben die Jugendlichen versteckt und das ist noch nicht alles ...Und:Einsatz für die Stadtwache Bocholt19 Uhr. Schichtbeginn für Michael Neuenhaus und Annette Terhart von der Stadtwacht Bocholt. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen