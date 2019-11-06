Flohmarktleiter RecklinghausenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Flohmarktleiter Recklinghausen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Flohmarktleiter RecklinghausenAcht Uhr Morgens. Sonntagsflohmarkt an der Vestlandhalle in Recklinghausen. Marktleiter Sven Krah und seine Assistenten Werner Kather und Klaus Kubela sorgen hier für Recht und Ordnung. Um 11 Uhr soll der Verkauf beginnen, jedoch laufen schon Stunden vorher die ersten Deals. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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