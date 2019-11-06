"Du kommst hier nicht rein!"Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: "Du kommst hier nicht rein!"
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stuttgart, Mittwochabend, 21:00 Uhr: Vor der Nobeldiskothek Perkins Park hat sich eine Schlange bis zur Straße gebildet. Doch nicht jeder kommt an den Türchefs Niko und Stefan vorbei. Minderjährige haben keine Chance. Und wer betrunken ist, kommt erst recht nicht rein. Aber nicht jeder abgewiesene Feierwillige will seine Abfuhr einsehen? Und: Eichämtler im Undercover-Einsatz Karsten Riedel und Pia Kathner vom Eichamt Leipzig gehen auf Undercover-Mission. Die beiden kontrollieren inkognito Obst- und Gemüsehändler. Denn so manch dreister Verkäufer betrügt seine Kunden? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen