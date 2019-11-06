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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

"Du kommst hier nicht rein!"

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: "Du kommst hier nicht rein!"

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stuttgart, Mittwochabend, 21:00 Uhr: Vor der Nobeldiskothek Perkins Park hat sich eine Schlange bis zur Straße gebildet. Doch nicht jeder kommt an den Türchefs Niko und Stefan vorbei. Minderjährige haben keine Chance. Und wer betrunken ist, kommt erst recht nicht rein. Aber nicht jeder abgewiesene Feierwillige will seine Abfuhr einsehen? Und: Eichämtler im Undercover-Einsatz Karsten Riedel und Pia Kathner vom Eichamt Leipzig gehen auf Undercover-Mission. Die beiden kontrollieren inkognito Obst- und Gemüsehändler. Denn so manch dreister Verkäufer betrügt seine Kunden? Rechte: kabel eins

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