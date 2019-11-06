Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Postkontrolle im Gefängnis
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Postkontrolle hinter schwedischen GardinenKempten: Die Justizvollzugsbeamtin Ines Herbig und ihr Kollege Boris Nagl durchleuchten heute die Post der Häftlinge. Dabei herrscht höchste Alarmbereitschaft. Schließlich besteht die Gefahr, dass sich die Gefangenen verbotene Gegenstände in den Knast schicken lassen. Und schon nach kurzer Zeit tauchen die ersten Schmuggelwaren auf: Neben einem Handy fallen den Gefängniswärtern sogar ein Messer und ein Päckchen Heroin in die Hände.Und:Unterwegs mit Münchens bekanntestem AbschlepperCharly Kortte ist Münchens bekanntester Abschlepper. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins