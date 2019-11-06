Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Postkontrolle im Gefängnis

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Postkontrolle im Gefängnis

Postkontrolle im GefängnisJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Postkontrolle im Gefängnis

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Postkontrolle hinter schwedischen GardinenKempten: Die Justizvollzugsbeamtin Ines Herbig und ihr Kollege Boris Nagl durchleuchten heute die Post der Häftlinge. Dabei herrscht höchste Alarmbereitschaft. Schließlich besteht die Gefahr, dass sich die Gefangenen verbotene Gegenstände in den Knast schicken lassen. Und schon nach kurzer Zeit tauchen die ersten Schmuggelwaren auf: Neben einem Handy fallen den Gefängniswärtern sogar ein Messer und ein Päckchen Heroin in die Hände.Und:Unterwegs mit Münchens bekanntestem AbschlepperCharly Kortte ist Münchens bekanntester Abschlepper. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen