Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zoll-Kontrolle auf der A9

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Zoll-Kontrolle auf der A9

Zoll-Kontrolle auf der A9Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Zoll-Kontrolle auf der A9

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die A9 an der tschechischen Grenze: Die Zollbeamten Wolfgang von Pelden Cloudt und Ralph Hertkorn sind Schmugglern auf der Spur. Und prompt finden sie den ersten Verdächtigen: Offenbar ging ihnen ein Spritschmuggler ins Netz ... Und: Altenburg: Gerichtsvollzieherin Verena Sojka besucht heute einen Schuldner, der mit rund 4.000 Euro bei einer Telefonfirma und seinem Vermieter in der Kreide steht. Die Gerichtsvollzieherin hat einen Haftbefehl dabei ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen