Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zoll-Kontrolle auf der A9
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die A9 an der tschechischen Grenze: Die Zollbeamten Wolfgang von Pelden Cloudt und Ralph Hertkorn sind Schmugglern auf der Spur. Und prompt finden sie den ersten Verdächtigen: Offenbar ging ihnen ein Spritschmuggler ins Netz ... Und: Altenburg: Gerichtsvollzieherin Verena Sojka besucht heute einen Schuldner, der mit rund 4.000 Euro bei einer Telefonfirma und seinem Vermieter in der Kreide steht. Die Gerichtsvollzieherin hat einen Haftbefehl dabei ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins