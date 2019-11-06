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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kleine Küche, großer Ärger!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Kleine Küche, großer Ärger!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lebensmittelkontrolleur Manfred ist heute mit seiner Auszubildenden Neele auf Tour: Im Fokus stehen Sauberkeit und Hygiene in Lokalen in Hannover. Natürlich kommen Manfreds Visiten nicht immer gut an ... Und: Philipp Gropp arbeitet bei der Berliner Berufsgenossenschaft für Bauwesen. Sein Job: Er kontrolliert Baustellen auf Mängel. Gerade bei der Arbeitssicherheit ist man oft nachlässig. Bei dem Einsatzort heute stellt er fest: akute Lebensgefahr! Rechte: kabel eins

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