Kleine Küche, großer Ärger!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Kleine Küche, großer Ärger!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Lebensmittelkontrolleur Manfred ist heute mit seiner Auszubildenden Neele auf Tour: Im Fokus stehen Sauberkeit und Hygiene in Lokalen in Hannover. Natürlich kommen Manfreds Visiten nicht immer gut an ... Und: Philipp Gropp arbeitet bei der Berliner Berufsgenossenschaft für Bauwesen. Sein Job: Er kontrolliert Baustellen auf Mängel. Gerade bei der Arbeitssicherheit ist man oft nachlässig. Bei dem Einsatzort heute stellt er fest: akute Lebensgefahr! Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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