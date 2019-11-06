Paketkontrolle im Zollamt ReischenhartJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Paketkontrolle im Zollamt Reischenhart
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Poststelle des Zollamts Reischenhart nimmt Amtsleiter Markus K. jeden Tag zahllose Pakete unter die Lupe. Kunst, Klamotten oder Kuriositäten, Markus K. prüft, ob die bestellten Waren überhaupt nach Deutschland eingeführt werden dürfen ... Und: Mallorca zu Gast auf der Waldbühne Northeim. 2.500 Partywütige feiern dort mit den Ballermanngrößen: Almklausi, Ina Colada, Micky Krause und "dem Checker". Das Sicherheitsteam von Benjamin Rumpf hat alle Hände voll zu tun ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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