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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Paketkontrolle im Zollamt Reischenhart

Folge vom 06.11.2019
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Paketkontrolle im Zollamt Reischenhart

Paketkontrolle im Zollamt ReischenhartJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Paketkontrolle im Zollamt Reischenhart

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Poststelle des Zollamts Reischenhart nimmt Amtsleiter Markus K. jeden Tag zahllose Pakete unter die Lupe. Kunst, Klamotten oder Kuriositäten, Markus K. prüft, ob die bestellten Waren überhaupt nach Deutschland eingeführt werden dürfen ... Und: Mallorca zu Gast auf der Waldbühne Northeim. 2.500 Partywütige feiern dort mit den Ballermanngrößen: Almklausi, Ina Colada, Micky Krause und "dem Checker". Das Sicherheitsteam von Benjamin Rumpf hat alle Hände voll zu tun ... Rechte: kabel eins

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