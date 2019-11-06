Einsatz für die TierschutzdetektiveJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Tierschutzdetektive
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mario Aßmann und sein Team sind heute auf gefährlicher Mission: Die Dresdner Tierschützer sollen bei einer jungen Schlangenhalterin mehrere angriffslustige Boas bergen. Die Besitzerin selbst wurde schon mehrfach gebissen und so gilt größtmögliche Vorsicht ... Und: Die Mietschuldeneintreiber Stefan Kaminski und Daniel Wriedt sind in Essen auf der Suche nach einer Schuldnerin, die ihre Miete mehr als unregelmäßig zahlt. Der Auftrag: Antreffen, ansprechen und abkassieren ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
