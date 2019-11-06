Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Tierschutzdetektive

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Einsatz für die Tierschutzdetektive

Einsatz für die TierschutzdetektiveJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Tierschutzdetektive

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mario Aßmann und sein Team sind heute auf gefährlicher Mission: Die Dresdner Tierschützer sollen bei einer jungen Schlangenhalterin mehrere angriffslustige Boas bergen. Die Besitzerin selbst wurde schon mehrfach gebissen und so gilt größtmögliche Vorsicht ... Und: Die Mietschuldeneintreiber Stefan Kaminski und Daniel Wriedt sind in Essen auf der Suche nach einer Schuldnerin, die ihre Miete mehr als unregelmäßig zahlt. Der Auftrag: Antreffen, ansprechen und abkassieren ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen