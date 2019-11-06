Einsatz für den gelben EngelJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Einsatz für den gelben Engel
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Acht Uhr morgens in Kempten: Die ADAC Pannenhelferin Susa Bobke ist auf dem Weg zu einem Camping-Platz. Die Besitzer eines Wohnmobils wollten aus dem Allgäu nach Geislingen fahren - eigentlich ... Das Einsatzgebiet von Vollstreckungsbeamter Daniel Dietrich sind sieben kleine Ortschaften in der rheinlandpfälzischen Verbandsgemeinde Langenlonsheim. Sein Auftrag: Steuern, Abgaben und Gebühren eintreiben. Der erste Fall führt ihn zu einem Aussiedlerhof ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen