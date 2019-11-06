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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für den gelben Engel

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für den gelben Engel

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Acht Uhr morgens in Kempten: Die ADAC Pannenhelferin Susa Bobke ist auf dem Weg zu einem Camping-Platz. Die Besitzer eines Wohnmobils wollten aus dem Allgäu nach Geislingen fahren - eigentlich ... Das Einsatzgebiet von Vollstreckungsbeamter Daniel Dietrich sind sieben kleine Ortschaften in der rheinlandpfälzischen Verbandsgemeinde Langenlonsheim. Sein Auftrag: Steuern, Abgaben und Gebühren eintreiben. Der erste Fall führt ihn zu einem Aussiedlerhof ... Rechte: kabel eins

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