Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Kontrolle auf dem Bau
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Kontrolle auf dem Bau: Einsatz für Philipp Gropp von der Berufsgenossenschaft für Bauwesen. Der Berliner kontrolliert Baustellen auf Mängel und findet dabei oft mehr, als ihm lieb ist ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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