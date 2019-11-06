Remmidemmi in der Nachtschicht OlpeJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Remmidemmi in der Nachtschicht Olpe
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Jeden Samstag platzt die Diskothek 'Nachtschicht' im sauerländischen Olpe aus allen Nähten. Susanne Schünemann und ihr Sicherheitsteam müssen hart durchgreifen: Denn viele Gäste sind stark angetrunken und manch einer ist ziemlich aggressiv. In solchen Fällen heißt das für die Türsteher: voller Körpereinsatz! Und:Keine Chance für FälscherAn der deutsch-tschechischen Grenze gehen Neil Narriman, Markenschutzbeauftragter von Puma, und Kollege Jeri Kurvial auf Plagiatsünder-Jagd ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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