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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Remmidemmi in der Nachtschicht Olpe

Folge vom 06.11.2019
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Remmidemmi in der Nachtschicht Olpe

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Remmidemmi in der Nachtschicht Olpe

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Jeden Samstag platzt die Diskothek 'Nachtschicht' im sauerländischen Olpe aus allen Nähten. Susanne Schünemann und ihr Sicherheitsteam müssen hart durchgreifen: Denn viele Gäste sind stark angetrunken und manch einer ist ziemlich aggressiv. In solchen Fällen heißt das für die Türsteher: voller Körpereinsatz! Und:Keine Chance für FälscherAn der deutsch-tschechischen Grenze gehen Neil Narriman, Markenschutzbeauftragter von Puma, und Kollege Jeri Kurvial auf Plagiatsünder-Jagd ... Rechte: kabel eins

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