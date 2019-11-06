Unterwegs mit den SchädlingsbekämpfernJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit den Schädlingsbekämpfern
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Schädlingsbekämpfer Henning Borde, Oliver Klute und Lehrling Tina. In einer Mietwohnung sind heimtückische Plagegeister aufgetaucht. Die Wände der Wohnung sind übersät mit Blut- und Kotspuren winziger Bettwanzen. Ein hartes Stück Arbeit für die Kammerjäger. Denn die Parasiten geben sich nicht so schnell geschlagen? Und:Schneller, höher, weiter - hinter den Kulissen eines FreizeitparksBelantis - der größte Freizeitpark Sachsens. An stark besuchten Tagen strömen bis zu 7.000 Gäste auf das 270.000 Quadratmeter große Gelände. Somit viel zu tun für den Parkleiter Martin Kellner ... Rechte: kabel eins
