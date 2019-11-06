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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit der Polizei auf dem Oktoberfest

Folge vom 06.11.2019
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Unterwegs mit der Polizei auf dem Oktoberfest

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Polizei auf dem Oktoberfest

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Der Polizeiaufmarsch ist gewaltig, denn die Millionen Besucher feiern nicht immer friedlich. Die Polizisten Michael und Wiebke haben alle Hände voll zu tun: Sie erwischen einen Jugendlichen beim Kiffen, doch der will sein Delikt nicht einsehen und wird ausfallend. Und auch ein Rentner zeigt sich renitent: Er will partout nicht nach Hause gehen und landet auf der Wiesn-Wache ... Rechte: kabel eins

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