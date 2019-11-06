Unterwegs mit der Polizei auf dem OktoberfestJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Polizei auf dem Oktoberfest
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Der Polizeiaufmarsch ist gewaltig, denn die Millionen Besucher feiern nicht immer friedlich. Die Polizisten Michael und Wiebke haben alle Hände voll zu tun: Sie erwischen einen Jugendlichen beim Kiffen, doch der will sein Delikt nicht einsehen und wird ausfallend. Und auch ein Rentner zeigt sich renitent: Er will partout nicht nach Hause gehen und landet auf der Wiesn-Wache ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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