Unterwegs mit der Tourist Police PattayaJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Tourist Police Pattaya
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf der Partymeile der thailändischen Touristenhochburg Pattaya sorgen der gebürtige Duisburger Jürgen Lemm und seine Kollegen für die Sicherheit der Urlauber. Heute werden die Tourist-Polizisten zu einer lautstarken Auseinandersetzung gerufen ... Und: Nennig im Saarland an der Grenze zu Luxemburg: Die Zöllner Horst Geib und Franz-Josef Fries von der mobilen Kontrolleinheit Verkehrswege sind auf der Jagd nach Schmugglern. Im Visier der beiden: ein Lkw ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen