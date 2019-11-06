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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit der Tourist Police Pattaya

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit der Tourist Police Pattaya

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf der Partymeile der thailändischen Touristenhochburg Pattaya sorgen der gebürtige Duisburger Jürgen Lemm und seine Kollegen für die Sicherheit der Urlauber. Heute werden die Tourist-Polizisten zu einer lautstarken Auseinandersetzung gerufen ... Und: Nennig im Saarland an der Grenze zu Luxemburg: Die Zöllner Horst Geib und Franz-Josef Fries von der mobilen Kontrolleinheit Verkehrswege sind auf der Jagd nach Schmugglern. Im Visier der beiden: ein Lkw ... Rechte: kabel eins

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