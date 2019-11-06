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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zentralambulanz Hamburg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Zentralambulanz Hamburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mitternacht in St. Pauli in Hamburg: Nur 100 Meter von der sündigen Partymeile entfernt, liegt die Zentralambulanz - die letzte Rettung für Betrunkene in der Nacht. Kai-Uwe Hauerwaas und Karl-Heinz Harttrumpf sorgen dafür, dass Alkoholleichen unter Aufsicht ausnüchtern ... Und: Die Mülldetektive Ralf und Dieter sind in Köln auf der Jagd nach Müllsündern. Der erste Auftrag führt sie an den Rhein. An einer Schiffsanlegestelle liegen rund 20 illegale Müllsäcke ... Rechte: kabel eins

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