Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zentralambulanz Hamburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mitternacht in St. Pauli in Hamburg: Nur 100 Meter von der sündigen Partymeile entfernt, liegt die Zentralambulanz - die letzte Rettung für Betrunkene in der Nacht. Kai-Uwe Hauerwaas und Karl-Heinz Harttrumpf sorgen dafür, dass Alkoholleichen unter Aufsicht ausnüchtern ... Und: Die Mülldetektive Ralf und Dieter sind in Köln auf der Jagd nach Müllsündern. Der erste Auftrag führt sie an den Rhein. An einer Schiffsanlegestelle liegen rund 20 illegale Müllsäcke ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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