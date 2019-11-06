Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Rattenalarm
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rattenalarm in einer Doppelhaushälfte am Rande des Teutoburger Waldes! Doch dieses Mal haben die Nager ihre Rechnung ohne die Schädlingsbekämpfer gemacht. Oliver Klute rückt mit seinem Kollegen Henning Borde und Lehrling Tina Jäger an. Die drei wollen kurzen Prozess machen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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