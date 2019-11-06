Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schwarzfahrerkontrolle Hannover

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schwarzfahrerkontrolle Hannover

Schwarzfahrerkontrolle HannoverJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Schwarzfahrerkontrolle Hannover

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Fahrkartenkontrolleur Adel Amor ist in Hannover wieder auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Viele Ticket-Preller sind nicht einsichtig, sondern pöbeln lieber. Als ein Schwarzfahrer mit beleidigenden Sprüchen nur so um sich wirft, ruft Adel die Polizei ... Und: Iserlohn im Sauerland: Wenn Rechnungen und Mahnungen nichts nutzen, stehen die Inkassounternehmer Jürgen Vogt und Ulrich Rossbach vor der Tür ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen