Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Schwarzfahrerkontrolle Hannover
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Fahrkartenkontrolleur Adel Amor ist in Hannover wieder auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Viele Ticket-Preller sind nicht einsichtig, sondern pöbeln lieber. Als ein Schwarzfahrer mit beleidigenden Sprüchen nur so um sich wirft, ruft Adel die Polizei ... Und: Iserlohn im Sauerland: Wenn Rechnungen und Mahnungen nichts nutzen, stehen die Inkassounternehmer Jürgen Vogt und Ulrich Rossbach vor der Tür ... Rechte: kabel eins
