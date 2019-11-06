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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit einem Justizwachtmeister

Folge vom 06.11.2019
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Unterwegs mit einem Justizwachtmeister

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit einem Justizwachtmeister

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Acht Uhr morgens im Landgericht Mönchengladbach: Justizwachtmeister Wilhelm Oligschläger und seine Kollegen beginnen ihren Dienst. Zu Beginn der Schicht steht eine heikle Aufgabe an: Die JVA bringt einen Angeklagten zu seinem Prozess ins Gericht. Und der macht mehr Probleme, als den Beamten lieb ist ... Und: Feuerwache Hamburg Altona: Einsatz für die beiden Hauptbrandmeister Andreas Rothe und Thomas Seiler. Der erste Notruf lautet: Vergiftung durch Alkohol ... Rechte: kabel eins

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