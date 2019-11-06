Unterwegs mit einem JustizwachtmeisterJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit einem Justizwachtmeister
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Acht Uhr morgens im Landgericht Mönchengladbach: Justizwachtmeister Wilhelm Oligschläger und seine Kollegen beginnen ihren Dienst. Zu Beginn der Schicht steht eine heikle Aufgabe an: Die JVA bringt einen Angeklagten zu seinem Prozess ins Gericht. Und der macht mehr Probleme, als den Beamten lieb ist ... Und: Feuerwache Hamburg Altona: Einsatz für die beiden Hauptbrandmeister Andreas Rothe und Thomas Seiler. Der erste Notruf lautet: Vergiftung durch Alkohol ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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