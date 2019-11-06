Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ganz schön dreist!
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Ladendiebstahl gehört für die Münchner Polizisten Anita und Andreas zum Tagesgeschäft. Ungewöhnlich ist aber ein Dieb, der direkt 24 Schachteln Zigaretten mitgehen lassen will ... Und: Fürth in Mittelfranken: Lebensmittelkontrolleur Max Plamann hat dreckigen Küchen und vergammeltem Essen den Kampf angesagt! Als eine Imbissbude bei einem Überraschungsbesuch nach vorigen Mahnungen immer noch mit Mängeln übersät ist, platzt selbst dem freundlichen Max der Kragen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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