Einsatz für den MarktmeisterJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für den Marktmeister
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Hamburg-Harvestehude: Auf dem Isemarkt herrscht um 7 Uhr morgens schon Hochbetrieb. Marktmeister Norbert Dietrich sorgt dafür, dass auf dem Markt Recht und Ordnung herrscht ... Und: Kirsten Matschkus und Mario Ziegler machen auf der B188 zwischen Stendal und Rathenow Jagd auf Raser. Mit ihrem mobilen Blitzer-Team schnappen sie heute einen ganz besonderen Fang. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen