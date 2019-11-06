Einsatz für die BundespolizeiJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Bundespolizei
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Polizeihauptmeister Dirk Schlotter und Polizeikommissar Karsten Kirchberg sorgen für Sicherheit auf der A38. Heute ziehen sie einen kaum gesicherten Kleintransporter aus dem Verkehr und überprüfen ihn auf Herz und Nieren. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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