Wellness als Mogelpackung? - Hotel-TÜV RheinlandJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Wellness als Mogelpackung? - Hotel-TÜV Rheinland
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Wellness als Mogelpackung? - Hotel-TÜV RheinlandNeun Uhr Morgens. Hoteltester Karin Rogge und Olaf Seiche vom TÜV Rheinland wollen heute ein Wellness-Hotel in Höhr-Grenzhausen, einer Kleinstadt im Westerwald zwischen Köln und Frankfurt/Main, auf Herz und Nieren prüfen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen