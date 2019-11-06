Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Bedarfsermittler Leipzig
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit. Sie spüren Hartz-IV-Betrüger auf. Ihr erster Fall führt die Beamten in eine Leipziger Plattenbausiedlung. Dort will eine dreiköpfige Familie neue Haushaltsgeräte haben ... Und: Lkw-Kontrolle Querfurt: Ladungssicherung? Fehlanzeige! Auf der A 38 bei Halle kontrollieren Polizeihauptmeister Dirk Schlotter und Polizeiobermeisterin Manja Springer Lkw und ihre Fahrer ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen