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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Bedarfsermittler Leipzig

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Bedarfsermittler Leipzig

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit. Sie spüren Hartz-IV-Betrüger auf. Ihr erster Fall führt die Beamten in eine Leipziger Plattenbausiedlung. Dort will eine dreiköpfige Familie neue Haushaltsgeräte haben ... Und: Lkw-Kontrolle Querfurt: Ladungssicherung? Fehlanzeige! Auf der A 38 bei Halle kontrollieren Polizeihauptmeister Dirk Schlotter und Polizeiobermeisterin Manja Springer Lkw und ihre Fahrer ... Rechte: kabel eins

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