Gerichtsvollzieherin AltenburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Gerichtsvollzieherin Altenburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Gerichtsvollzieherin Verena Sojka ist im Altenburger Land säumigen Schuldnern auf der Spur. Gleich zu ihrem ersten Fall rückt sie mit Schlosser und Spediteur an. Seit Jahren zahlt der Schuldner nicht und verweigert jede Zusammenarbeit ... Und: Ob der Urlaub im Hotel ein Schnäppchen oder eine Katastrophe ist, erfährt man leider erst vor Ort. Allerdings nicht, wenn es nach Ulli Kastner und Christine Burger geht. Die beiden sind Hoteltester für das Onlineportal "Tripadvisor" ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen