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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Gerichtsvollzieherin Altenburg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Gerichtsvollzieherin Altenburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Gerichtsvollzieherin Verena Sojka ist im Altenburger Land säumigen Schuldnern auf der Spur. Gleich zu ihrem ersten Fall rückt sie mit Schlosser und Spediteur an. Seit Jahren zahlt der Schuldner nicht und verweigert jede Zusammenarbeit ... Und: Ob der Urlaub im Hotel ein Schnäppchen oder eine Katastrophe ist, erfährt man leider erst vor Ort. Allerdings nicht, wenn es nach Ulli Kastner und Christine Burger geht. Die beiden sind Hoteltester für das Onlineportal "Tripadvisor" ... Rechte: kabel eins

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