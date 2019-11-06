Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unfallgefahr durch dreisten Falschparker

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Unfallgefahr durch dreisten Falschparker

Unfallgefahr durch dreisten FalschparkerJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unfallgefahr durch dreisten Falschparker

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatz für Wolfgang Lau und Volker Kiewert vom Ordnungsamt Gütersloh. Ihr erster Auftrag heute: Ein Fahrzeug steht im absoluten Halteverbot - und das in einer gefährlichen Kurve! Schwere Unfälle sind da vorprogrammiert. Die Kontrolleure müssen jetzt schnell reagieren und den PKW aus dem Verkehr ziehen?Und:Kampf gegen die Schuldenspirale - Gerichtsvollzieher BonnTannenbusch, ein Stadtviertel im Bonner Westen. Hier soll Gerichtsvollzieher Günter Mikoleizig heute an den Geldbeutel einer Schuldnerin. Denn die steht bei ihrem Zahnarzt in der Kreide ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen