Unfallgefahr durch dreisten FalschparkerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unfallgefahr durch dreisten Falschparker
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für Wolfgang Lau und Volker Kiewert vom Ordnungsamt Gütersloh. Ihr erster Auftrag heute: Ein Fahrzeug steht im absoluten Halteverbot - und das in einer gefährlichen Kurve! Schwere Unfälle sind da vorprogrammiert. Die Kontrolleure müssen jetzt schnell reagieren und den PKW aus dem Verkehr ziehen?Und:Kampf gegen die Schuldenspirale - Gerichtsvollzieher BonnTannenbusch, ein Stadtviertel im Bonner Westen. Hier soll Gerichtsvollzieher Günter Mikoleizig heute an den Geldbeutel einer Schuldnerin. Denn die steht bei ihrem Zahnarzt in der Kreide ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins