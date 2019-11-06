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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Polizei Gifhorn

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Einsatz für die Polizei Gifhorn

Einsatz für die Polizei GifhornJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Polizei Gifhorn

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Gifhorner Kommissare Holger Horn und Marc Herrmann werden zu einem mysteriösen Einsatz gerufen: eine stark alkoholisierte Frau mit einer Platzwunde am Kopf, ein blutender Mann, vier Flaschen Rum. Nun müssen sie erstmal mühsam herausfinden, was hier los war.Und:Musik? Nur mit Erlaubnis!Der Marienplatz in München. Hier in der Fußgängerzone tummeln sich Straßenkünstler aus aller Welt ... Rechte: kabel eins

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