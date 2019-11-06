Einsatz für die Polizei GifhornJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Polizei Gifhorn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Gifhorner Kommissare Holger Horn und Marc Herrmann werden zu einem mysteriösen Einsatz gerufen: eine stark alkoholisierte Frau mit einer Platzwunde am Kopf, ein blutender Mann, vier Flaschen Rum. Nun müssen sie erstmal mühsam herausfinden, was hier los war.Und:Musik? Nur mit Erlaubnis!Der Marienplatz in München. Hier in der Fußgängerzone tummeln sich Straßenkünstler aus aller Welt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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