Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Autobahnpolizei Karlsruhe
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für Michael Ottwaska und Andreas Nowy von der Autobahnpolizei: Mit einem speziellen Videofahrzeug überwachen die Beamten den Verkehr auf der A 5 Richtung Karlsruhe. Kaum unterwegs, fällt den Zivilfahndern eine Fahrerin in einem schwarzen Golf auf. Sie blockiert mit Tempo 100 die linke Spur ... Und: Die ADAC-Pannenhelferin Susa Bobke ist im Allgäu auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ihr Patient: ein Opel. Und der hat schon 17 Jahre auf dem Buckel ... Rechte: kabel eins
