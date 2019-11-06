Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Autobahnpolizei Karlsruhe

Folge vom 06.11.2019
Autobahnpolizei Karlsruhe

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Autobahnpolizei Karlsruhe

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatz für Michael Ottwaska und Andreas Nowy von der Autobahnpolizei: Mit einem speziellen Videofahrzeug überwachen die Beamten den Verkehr auf der A 5 Richtung Karlsruhe. Kaum unterwegs, fällt den Zivilfahndern eine Fahrerin in einem schwarzen Golf auf. Sie blockiert mit Tempo 100 die linke Spur ... Und: Die ADAC-Pannenhelferin Susa Bobke ist im Allgäu auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ihr Patient: ein Opel. Und der hat schon 17 Jahre auf dem Buckel ... Rechte: kabel eins

