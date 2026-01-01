Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u.a.: Fleischgroßmarkt Berlin
39 Min.Ab 12
Dioxin, Gammelfleisch und BSE - fast jedes Jahr gibt es neue Lebensmittelskandale. Umso wichtiger ist es, dass die amtliche Veterinärin Doktor Christine Walter genau hinsieht. Ihr erster Fall heute: eine Döner-Fabrik auf einem Großmarktgelände ... Und: A 24 bei Neuruppin: Wolfgang Jakob und Uwe Lind vom Bundesamt für Güterverkehr kontrollieren Lkw. Fahrzeitüberschreitungen, kaputte Bremsscheiben, falsch befestigte Ladung - schnell kann es so zu tödlichen Unfällen kommen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen