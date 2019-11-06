Heute u. a.: Unterwegs mit dem gelben EngelJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Unterwegs mit dem gelben Engel
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Mike Schmidt ist einer von 1.700 ADAC-Pannenhelfern in Deutschland. Sein Einsatzgebiet erstreckt sich rund um Bielefeld. Dabei riskiert der gelbe Engel nicht selten sein Leben. Während er heute ein Auto abschleppt, rasen die anderen Fahrzeuge mit 150 km/h an ihm vorbei ... Und: Am Flughafen Frankfurt arbeiten Andreas Urbaniak und Julia Fölsing von der Zollpoststelle. Heute stoßen sie in einer Sendung auf ein Raubtier, das unter Artenschutz steht ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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