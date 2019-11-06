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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Unterwegs mit dem gelben Engel

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Unterwegs mit dem gelben Engel

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Mike Schmidt ist einer von 1.700 ADAC-Pannenhelfern in Deutschland. Sein Einsatzgebiet erstreckt sich rund um Bielefeld. Dabei riskiert der gelbe Engel nicht selten sein Leben. Während er heute ein Auto abschleppt, rasen die anderen Fahrzeuge mit 150 km/h an ihm vorbei ... Und: Am Flughafen Frankfurt arbeiten Andreas Urbaniak und Julia Fölsing von der Zollpoststelle. Heute stoßen sie in einer Sendung auf ein Raubtier, das unter Artenschutz steht ... Rechte: kabel eins

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