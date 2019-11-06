Heute u. a.: "Du kommst hier nicht rein!"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: "Du kommst hier nicht rein!"
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
22 Uhr. Startschuss für die Türsteher Boban und Werner. Die beiden sind die unangefochtenen Chefs an der Tür der Karlsruher Diskothek "CO2". Wer hier feiern will, muss sich von den beiden "durchleuchten" lassen. Und: Tamara Legler, Francesco Silletti und Marcel Otto vom Ordnungsamt sind im Hagener Ortsteil Boele unterwegs - eigentlich wegen einer Lärmbeschwerde. Doch was die Beamten vor Ort erwartet, übersteigt selbst die übelsten Vermutungen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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