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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: "Du kommst hier nicht rein!"

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: "Du kommst hier nicht rein!"

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

22 Uhr. Startschuss für die Türsteher Boban und Werner. Die beiden sind die unangefochtenen Chefs an der Tür der Karlsruher Diskothek "CO2". Wer hier feiern will, muss sich von den beiden "durchleuchten" lassen. Und: Tamara Legler, Francesco Silletti und Marcel Otto vom Ordnungsamt sind im Hagener Ortsteil Boele unterwegs - eigentlich wegen einer Lärmbeschwerde. Doch was die Beamten vor Ort erwartet, übersteigt selbst die übelsten Vermutungen ... Rechte: kabel eins

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