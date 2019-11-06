Heute: Deutscher Cop in Kalifornien - Verbrecherjagd unter PalmenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute: Deutscher Cop in Kalifornien - Verbrecherjagd unter Palmen
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Harald Laub hat vor zehn Jahren sein Revier in Stuttgart gegen den unendlichen Sommer Kaliforniens getauscht. Seit fünf Jahren ist der 36-jährige Schwabe waschechter US-Cop in Ontario, östlich von L.A. Von der einfachen Fahrzeugkontrolle bis hin zu Verfolgungsjagden nach Autodiebstählen - Streife fahren in Kalifornien ist anders als in Deutschland. Ausgerüstet mit M 16 Sturmgewehr, Pumpgun und Granatwerfer geht der Deutsche auf Verbrecherjagd. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen