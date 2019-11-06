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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute: Deutscher Cop in Kalifornien - Verbrecherjagd unter Palmen

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute: Deutscher Cop in Kalifornien - Verbrecherjagd unter Palmen

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Harald Laub hat vor zehn Jahren sein Revier in Stuttgart gegen den unendlichen Sommer Kaliforniens getauscht. Seit fünf Jahren ist der 36-jährige Schwabe waschechter US-Cop in Ontario, östlich von L.A. Von der einfachen Fahrzeugkontrolle bis hin zu Verfolgungsjagden nach Autodiebstählen - Streife fahren in Kalifornien ist anders als in Deutschland. Ausgerüstet mit M 16 Sturmgewehr, Pumpgun und Granatwerfer geht der Deutsche auf Verbrecherjagd. Rechte: kabel eins

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